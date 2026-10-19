В Техеран Лавров заклейми "незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел"

Иранският външен министър Абас Арагчи настоя за дипломатическо решаване на регионалните проблеми и директно обвини Вашингтон за ескалацията и напрежението в Ормузкия проток, предава агенция Ройтерс.

По време на съвместна пресконференция в Техеран с руския си колега Сергей Лавров, Арагчи заяви, цитиран от Франс прес, че „войната, която бе натрапена от САЩ и ционисткия режим, заедно с икономическата блокада, представлява основният източник на нестабилност в нашия регион“. В този контекст иранският първи дипломат призова за незабавно прекратяване на военните конфликти в Палестина, Ливан и Йемен.

Лавров пристигна на официално посещение в иранската столица с цел обсъждане на спешни стъпки за деескалация в района на Залива, като програмата му предвижда и среща с президента Масуд Пезешкиан, отбелязва ТАСС. На брифинга руският външен министър подчерта дипломатическата подкрепа на Москва в ООН, с която са били предотвратени „опитите да се оправдаят незаконните, агресивни действия на САЩ и Израел срещу Иран“. Той допълни, че Русия е осигурила бърза хуманитарна помощ, лекарства и редовни хранителни доставки за иранския народ.

Руският дипломат обясни, че двете страни поддържат постоянен политически диалог, като на днешните разговори са били разгледани темите за Персийския залив, Кавказ, Украйна, както и отношенията между Иран и САЩ. Той допълни, че Москва и Техеран отхвърлят налагането на едностранни принудителни мерки, които нарушават международното право, и изрази готовност за съдействие за изход от кризата, определяйки я като „изкуствено създадена“.

По отношение на ситуацията в Йемен, Лавров призова за завръщане към пътната карта от 2023 г., изготвена от Саудитска Арабия, тъй като тя е била одобрена както от официалните власти в Аден, така и от хутите от движението „Ансар Аллах“. В допълнение двамата министри са постигнали съгласие за необходимостта от туширане на напрежението по оста Афганистан – Пакистан.

Важен акцент в изявлението на Лавров беше новината, че руските специалисти постепенно се завръщат в АЕЦ „Бушер“. Държавната корпорация „Росатом“ изгражда два нови енергоблока в централата, но бе принудена да евакуира стотици свои служители, след като на 28 февруари тази година САЩ и Израел започнаха война срещу Ислямската република.

Накрая руският външен министър коментира и войната в Украйна, уверявайки, че руската армия атакува единствено украинска инфраструктура, която бива експлоатирана за извършването на терористични актове срещу руски граждани.