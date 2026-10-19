Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Двама български граждани са привлечени като обвиняеми за опит за контрабанда на 4,560 кг марихуана на стойност 37 303 евро през граничния контролно-пропускателен пункт(ГКПП) „Капитан Андреево“, съобщиха от пресцентъра на Окръжна прокуратура – Хасково.

Мъжете на 45 и на 48 г. са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо тях, предава БТА.

Опитът за контрабанда е извършен на 18 октомври, когато автомобил с българска регистрация, управляван от по-младия мъж, се насочил към изход от България за Турция.

По сигнал на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) автомобилът е бил отклонен за щателна митническа проверка.

В тайник зад хибридната батерия на автомобила митническите служители открили шест полиетиленови плика със суха зелена листна маса. Полевият тест показал наличие на марихуана.