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Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция

Обвиниха двама българи в опит за контрабанда на марихуана за над 37 000 евро за Турция
Pixabay

По сигнал на ГДБОП автомобилът е бил отклонен за щателна митническа проверка

Двама български граждани са привлечени като обвиняеми за опит за контрабанда на 4,560 кг марихуана на стойност 37 303 евро през граничния контролно-пропускателен пункт(ГКПП) „Капитан Андреево“, съобщиха от пресцентъра на Окръжна прокуратура – Хасково.

Мъжете на 45 и на 48 г. са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо тях, предава БТА.

Опитът за контрабанда е извършен на 18 октомври, когато автомобил с българска регистрация, управляван от по-младия мъж, се насочил към изход от България за Турция.

По сигнал на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) автомобилът е бил отклонен за щателна митническа проверка.

В тайник зад хибридната батерия на автомобила митническите служители открили шест полиетиленови плика със суха зелена листна маса. Полевият тест показал наличие на марихуана.

 

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