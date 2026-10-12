Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони в Ловеч

ГДБОП разби голям наркоканал в Ловеч.

Иззети са били 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин, скрити в хладилни камиони, предава НОВА.

Антимафиотите блокираха два тежкотоварни хладилни камиона, превозващи хранителни продукти, на територията на месопреработвателно предприятие в Ловеч.

При щателната проверка на превозните средства са били открити двойни дъна и тайници, изградени специално в тавана на ремаркетата, в които била скрита дрогата.

Има задържани по случая. Те са заподозрени, съпричастни към схемата за дистрибуция и трафик на дрогата. Районът около месокомбината бе блокиран от сили на полицията и спецагенти по време на претърсванията.

По-рано днес бе съобщено, че близо 350 кг наркотици са открити в камион край Видин - 19 кг кокаин и 329 кг марихуана.