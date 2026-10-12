Близо 350 кг наркотици са открити в камион край Видин. Това бе съобщено на брифинг на Окръжна прокуратура – Видин, съвместно с Агенция „Митници“, по повод досъдебно производство за контрабанда на наркотични вещества.

Камионът е български, пристигнал е от Испания, а крайната дестинация на пратката с фъстъци е била Гърция.

Камионът е бил селектиран за щателна проверка въз основа на рискови индикатори. При проверката е било установено наличието на специално изработен тайник на пода, в ремаркето на камиона. В тайника са намерени общо 19 кг. кокаин в разфасовки по килограм.

При последвалата проверка на стоката е използвано и служебно куче, като в палета, натоварени с фъстъци, са открити 329 килограма марихуана.

Наркотичното вещество било укрито в общо четири палета с фъстъци, предназначени за компании извън страната. Предстои да се установят получателите на дрогата и отговорността на фирмите, които са замесени в този трафик.

Водачът на камиона е задържан. Той е български гражданин, на 25-години.

„Откакто България е в Шенген, митницата промени коренно начина си на работа по вътрешната граница с Румъния. Извършват се проверки на случаен принцип“, обясни Иво Поаков, началник на отдел „Борба с наркотрафика“ в ТД Митница Русе.

По думите му камионът е бил спрян през нощта срещу 8 октомври от мобилен митнически патрул, който проверявал товарни автомобили, влизащи в България от Румъния.

По време на брифинга беше съобщено още, че тази година са задържани стотици пратки с вейпове, съдържащи наркотични вещества.