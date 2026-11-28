Привърженикът на Олимпик Марсилия Никола говори пред RMC Sport за баталните сцени в четвъртък вечер на "Велодром" в домакинството на Левски. Тогава запалянковци на "фокейците" атакуваха и биха фенове на "сините", в резултат на което 11 от тях са пострадали.

"Случилото се е окаяно за имиджа на спорта, на футбола. За съжаление е и град Марсилия, който няма нужда от това. Знам, че не бива да толерираме насилието", каза той.

Той твърди, че в гостуващата агитка е имало транспаранти, а освен това феновете на Левски са правили нацистки поздрави. "Видяхме транспаранти в гостуващата секция, призоваващи за ремиграция, нацистки поздрави, маймунски звуци, хомофобски и расистки обиди".

Той коментира с огорчение поведението на ултрасите на Марсилия. "Те си позволяват точно на стадиона, пред своите привърженици, да атакуват хора, да обиждат, да плюят, да плашат семейства и деца. Това се случва от години и за съжаление ще продължи, защото това е, което обществото иска. И за съжаление, това води до най-лошото".

"Но междувременно, как е възможно ведната щом види нацистки поздрав, ксенофобски скандирания или нацистки поздрав охраната на ОМ, или още по-лошо, полицията за борба с безредиците, да не може да се намеси на стадиона и да отстрани тези хора?", завърши той.