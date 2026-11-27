Митнически служители на летище „Схипхол“ в Амстердам са конфискували 26 екземпляра от вида "Kinosternon vogti", известен като кална костенурка от Валярта, открити в регистрирания багаж на пътник. Това съобщиха нидерландските власти, предаде БТВ.

Мъжът е пътувал от Мексико за Хонконг през Амстердам и е арестуван в събота, съобщиха от Нидерландската служба за безопасност на храните и потребителските продукти (NVWA). Влечугите са били увити в тиксо, за да не могат да се движат.

Повечето от животните са били открити в кутия с играчка детска количка, а останалите – в затворен чорап в куфара на пътника. Според нидерландските власти костенурките вероятно са били незаконно уловени в естествената им среда в Мексико.

Видът се смята за най-малкия сладководен вид костенурки в света – максималната дължина е около 10 сантиметра. През 2025 г. американската неправителствена организация Turtle Island е изчислила, че в дивата природа са останали не повече от 300 костенурки от този вид.

Видът е включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN) като критично застрашен. Според специализираното издание за околна среда Mongabay цената на една такава костенурка на черния пазар в Азия може да достигне 10 000 долара или повече.

Задържаният мъж остава в ареста, а разследването продължава. Животните са настанени в специализиран център, където получават необходимите грижи.

През тази година има и други случаи на контрабанда на живи костенурки към Хонконг. През октомври местните митнически власти са конфискували 8 костенурки, за които се предполага, че са от застрашени видове, с оценена пазарна стойност около 54 000 долара, а три месеца по-рано при два отделни случая са били конфискувани общо 42 живи костенурки на приблизителна стойност 210 000 долара.