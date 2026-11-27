Кошмарът за Джамал Мусиала продължава. Офанзивният футболист на Байерн получи нова мускулна контузия и по всяка вероятност няма да играе повече до края на 2026 година. Лошата новина е потвърдена официално от германския гранд, който обяви, че медицинският щаб е установил травма в дясното бедро на 23-годишния национал.

Коментарите на шефовете на Байерн за Мусиала раздразнили цялата съблекалня

Така Мусиала отново ще трябва да премине през период на възстановяване, след като съвсем наскоро се завърна на терена след продължително отсъствие. От Байерн не посочиха конкретен срок за завръщането му, като уточниха, че футболистът ще бъде извън игра до второ нареждане.

Според информация на испанското издание Marca и германския Sky Sport обаче очакванията са Мусиала да пропусне остатъка от календарната година. Sky Sport съобщава за ново разкъсване на мускулни влакна в дясното бедро и отсъствие от четири до шест седмици. Възможно е той да се завърне в игра през януари 2027 година.

Новият проблем идва след двубоя с Лил в Шампионската лига, загубен от баварците с 1:2. Мусиала се появи като резерва, но престоя на терена само около 15 минути, преди отново да почувства болки.

Това е повторение на травмата, която германският национал получи през септември по време на загрявката преди мача на Германия срещу Нидерландия. Тогава той пропусна близо два месеца, преди да се завърне в игра при равенството 1:1 срещу Кьолн на 20 ноември.

Според Sky Sport Мусиала е изпитвал дискомфорт още след завръщането си срещу Кьолн, а треньорът Венсан Компани е имал резерви относно включването му в състава за срещата с Лил. Футболистът обаче е искал да помогне на отбора в трудния момент заради многото контузени играчи.

Проблемите с физическото състояние на Мусиала идват на фона на напрежение около бъдещето му в клуба. През последните седмици ръководни фигури на Байерн, сред които Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, коментираха публично неговия договор и очакванията към представянето му. Изказванията предизвикаха остри реакции, включително критики от страна на футболисти на баварците.

Междувременно Байерн продължава да изпитва сериозни кадрови проблеми в нападение. Хари Кейн и Майкъл Олисе също са извън строя, което поставя Венсан Компани в изключително трудна ситуация преди предстоящите мачове.

За Мусиала това е пореден тежък удар в период, в който трябваше постепенно да възвърне формата си. Вместо това германският талант отново ще трябва да се съсредоточи върху възстановяването, а надеждите в Мюнхен са той да се завърне през първите седмици на 2027 година.