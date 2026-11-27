Левски предприе сериозна юридическа офанзива срещу Марсилия след бруталните сцени на насилие срещу българските привърженици на стадион „Велодром“. „Сините“ официално внесоха жалба до УЕФА, с която настояват за служебна загуба на френския тим с 0:3, а като допълнителна санкция искат и временното му отстраняване от европейските клубни турнири.

Левски подава официална жалба след погрома в Марсилия

Клубният юрист на столичани Стоимен Чакалов е подал протеста в рамките на регламентирания срок. В него Левски се позовава на член 56, алинея 1 от Дисциплинарния правилник на европейската футболна централа, който предвижда възможност за служебен резултат при сериозен инцидент, оказал пряко влияние върху изхода на срещата.

Двубоят между двата отбора от Лига Европа завърши с победа 1:0 за Марсилия, но от „Герена“ настояват резултатът да бъде променен на 3:0 в тяхна полза.

В официалната жалба са формулирани пет конкретни искания. Освен служебната победа Левски предлага като алтернативен вариант анулиране на резултата и преиграване на срещата на неутрален терен и/или пред празни трибуни.

„Сините“ настояват още таксата за подаване на протеста да им бъде възстановена, а всички разноски по производството да бъдат поети от френския клуб.

Българският представител иска също жалбата да бъде присъединена към дисциплинарното разследване на инспекторите по етика и дисциплина на УЕФА. Левски настоява да получи възможност да допълни своите мотиви и доказателства след получаването на официалните доклади от срещата.

Паралелно с това от клуба ще настояват за разследване на действията на дежурния делегат на двубоя. От Левски разполагат със сериозен обем писмени доказателства за случилото се във Франция.