Левски поиска служебна победа с 3:0 срещу Марсилия
„Сините" настояват и за временно отстраняване на френския клуб от европейските турнири
Левски предприе сериозна юридическа офанзива срещу Марсилия след бруталните сцени на насилие срещу българските привърженици на стадион „Велодром“. „Сините“ официално внесоха жалба до УЕФА, с която настояват за служебна загуба на френския тим с 0:3, а като допълнителна санкция искат и временното му отстраняване от европейските клубни турнири.
Левски подава официална жалба след погрома в Марсилия
Клубният юрист на столичани Стоимен Чакалов е подал протеста в рамките на регламентирания срок. В него Левски се позовава на член 56, алинея 1 от Дисциплинарния правилник на европейската футболна централа, който предвижда възможност за служебен резултат при сериозен инцидент, оказал пряко влияние върху изхода на срещата.
Двубоят между двата отбора от Лига Европа завърши с победа 1:0 за Марсилия, но от „Герена“ настояват резултатът да бъде променен на 3:0 в тяхна полза.
В официалната жалба са формулирани пет конкретни искания. Освен служебната победа Левски предлага като алтернативен вариант анулиране на резултата и преиграване на срещата на неутрален терен и/или пред празни трибуни.
„Сините“ настояват още таксата за подаване на протеста да им бъде възстановена, а всички разноски по производството да бъдат поети от френския клуб.
Българският представител иска също жалбата да бъде присъединена към дисциплинарното разследване на инспекторите по етика и дисциплина на УЕФА. Левски настоява да получи възможност да допълни своите мотиви и доказателства след получаването на официалните доклади от срещата.
Паралелно с това от клуба ще настояват за разследване на действията на дежурния делегат на двубоя. От Левски разполагат със сериозен обем писмени доказателства за случилото се във Франция.