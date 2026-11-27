Сектор Б скочи на ръководството на Левски: Искаме лична среща и ясни отговори след погрома в Марсилия
Има ли клубът мъжество да защити правата на левскарите, питат организираните фенове
Организираните привърженици на Левски от Страница „Сектор Б“ отправиха остри критики към ръководството на клуба заради липсата на адекватна комуникация след инцидентите в Марсилия. Феновете настояват за лична среща с представител на „синьото“ ръководство и поставиха няколко въпроса, свързани с реакцията на клуба след насилието срещу българските привърженици във Франция.
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В позиция, публикувана във Facebook, привържениците заявяват, че в продължение на месец са предупреждавали за опасностите, които могат да очакват феновете в Марсилия. Според тях обаче сигналите им не са били приети достатъчно сериозно, а след случилото се комуникацията с ръководството на Левски продължава да бъде незадоволителна.
„През последния месец ние, организираните привърженици на „Левски“, всеки ден биехме тъпана за това, което ни очаква в неевропейския град Марсилия, но никой не пожела да приеме предупрежденията ни насериозно“, пишат от „Сектор Б“.
Феновете поставят под въпрос и начина, по който клубът възприема собствената си общност. Според тях Левски не трябва да бъде разглеждан единствено като организация с финансови отчети и управленски структури, а като общност, чиито основни градивни елементи са привържениците.
Три въпроса към ръководството
От „Сектор Б“ отправят три основни питания към ръководството на клуба. Първото е дали то ще осъзнае значението на привържениците за идентичността на Левски. Второто е кога ще бъде изграден ясен и редовен диалог между клуба и феновете, особено при възникването на кризисни ситуации.
Третият въпрос е свързан с готовността на Левски да защити своите привърженици пред футболните и държавните институции и да потърси отговорност за насилието и репресиите, на които според феновете са били подложени българските граждани във Франция.
Привържениците подчертават, че очакват не просто писмен отговор, а лична среща с ръководител на клуба. Те настояват тя да се състои в максимално кратък срок и отправят предпочитание разговорът да бъде с българоговорящ представител на ръководството.
„Има ли ПФК „Левски“ по подобие на своите привърженици достатъчно мъжество да поеме една битка с футболните и нефутболни институции, за да защити правата на левскарите и да потърси отговорност за репресиите и насилието, извършени над тях?“, питат от „Сектор Б“.
Напрежението след Марсилия продължава
Сблъсъците около двубоя с Олимпик Марсилия от Лига Европа предизвикаха сериозен отзвук както в България, така и във Франция. По данни на френските власти 11 български граждани са пострадали, а петима са били откарани в болница.
УЕФА вече назначи дисциплинарни инспектори, които да проучат случилото се, а френските власти започнаха разследвания. На този фон позицията на „Сектор Б“ показва, че напрежението около инцидентите вече се пренася и във взаимоотношенията между привържениците и ръководството на Левски.
Феновете очакват конкретни действия и отговори, а не само публични позиции. Предстои да стане ясно дали клубът ще откликне на искането за среща и каква ще бъде реакцията му на отправените критики.