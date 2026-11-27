Организираните привърженици на Левски от Страница „Сектор Б“ отправиха остри критики към ръководството на клуба заради липсата на адекватна комуникация след инцидентите в Марсилия. Феновете настояват за лична среща с представител на „синьото“ ръководство и поставиха няколко въпроса, свързани с реакцията на клуба след насилието срещу българските привърженици във Франция.

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В позиция, публикувана във Facebook, привържениците заявяват, че в продължение на месец са предупреждавали за опасностите, които могат да очакват феновете в Марсилия. Според тях обаче сигналите им не са били приети достатъчно сериозно, а след случилото се комуникацията с ръководството на Левски продължава да бъде незадоволителна.

„През последния месец ние, организираните привърженици на „Левски“, всеки ден биехме тъпана за това, което ни очаква в неевропейския град Марсилия, но никой не пожела да приеме предупрежденията ни насериозно“, пишат от „Сектор Б“.

Феновете поставят под въпрос и начина, по който клубът възприема собствената си общност. Според тях Левски не трябва да бъде разглеждан единствено като организация с финансови отчети и управленски структури, а като общност, чиито основни градивни елементи са привържениците.

Три въпроса към ръководството

От „Сектор Б“ отправят три основни питания към ръководството на клуба. Първото е дали то ще осъзнае значението на привържениците за идентичността на Левски. Второто е кога ще бъде изграден ясен и редовен диалог между клуба и феновете, особено при възникването на кризисни ситуации.

Третият въпрос е свързан с готовността на Левски да защити своите привърженици пред футболните и държавните институции и да потърси отговорност за насилието и репресиите, на които според феновете са били подложени българските граждани във Франция.

Привържениците подчертават, че очакват не просто писмен отговор, а лична среща с ръководител на клуба. Те настояват тя да се състои в максимално кратък срок и отправят предпочитание разговорът да бъде с българоговорящ представител на ръководството.

„Има ли ПФК „Левски“ по подобие на своите привърженици достатъчно мъжество да поеме една битка с футболните и нефутболни институции, за да защити правата на левскарите и да потърси отговорност за репресиите и насилието, извършени над тях?“, питат от „Сектор Б“.

Напрежението след Марсилия продължава

Сблъсъците около двубоя с Олимпик Марсилия от Лига Европа предизвикаха сериозен отзвук както в България, така и във Франция. По данни на френските власти 11 български граждани са пострадали, а петима са били откарани в болница.

УЕФА вече назначи дисциплинарни инспектори, които да проучат случилото се, а френските власти започнаха разследвания. На този фон позицията на „Сектор Б“ показва, че напрежението около инцидентите вече се пренася и във взаимоотношенията между привържениците и ръководството на Левски.

Феновете очакват конкретни действия и отговори, а не само публични позиции. Предстои да стане ясно дали клубът ще откликне на искането за среща и каква ще бъде реакцията му на отправените критики.