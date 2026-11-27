Ректорите на четири софийски университета ще предявят претенции за обезщетения за доказаните вреди и допълнителни разходи, ако Столична община (СО) и „Топлофикация София“ ЕАД не предприемат действия за възстановяване на отоплението и топлата вода в студентските общежития в Студентски град. Това се казва в позиция, публикувана на Фейсбук страницата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ).

Документът е подписан от проф. д-р Елиза Стефанова, ректор на СУ, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), проф. д-р Георги Венков, ректор на Техническия университет – София (ТУ – София), и проф. д-р Бойчо Ланджов, ректор на Медицинския университет – София (МУ – София).

От ТАРАЛЕЖ припомняме, че кметът проведе работна среща на 26 ноември 2026 г. с представители на Столичния общински съвет (СОС), ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД и Министерството на образованието и науката (МОН).

"Считаме за абсолютно недопустимо в разгара на отоплителния сезон хиляди студенти да бъдат оставени седмици наред без нормални условия за живот, отопление и топла вода. Отговорността за ситуацията и за преодоляването ѝ е на СО и на „Топлофикация София“ ЕАД", посочиха ректорите и допълниха, че последствията от техническото състояние и управлението на топлопреносната мрежа не трябва да се прехвърлят върху висшите училища, студентите и техните семейства.

Като реален риск е определено принудителното използване на електрически отоплителни уреди – инсталациите на общежитията не са проектирани и оразмерени за такова допълнително натоварване, което може да доведе до претоварване на мрежата, къси съединения и пожари. В позицията се отбелязва още, че електроенергията в общежитията се заплаща по цени за промишлени потребители, а не по тарифите за битови потребители.

"Използването на печки и други електрически уреди не може да бъде приемано като алтернатива на централното отопление."

"Не можем да приемем ситуация, в която младите хора са принудени да избират между това да стоят на студено или да използват уреди, които могат да застрашат тяхната безопасност."

Заявеното от ръководството на „Топлофикация София“ намерение за търсене на допълнителни ремонтни екипи и техника ректорите не приемат като достатъчен отговор при съобщени от дружеството десетки спрени участъци от мрежата. Очакванията са за план за действие, ясни срокове и ежедневно отчитане на резултатите, а не за намерения.

В позицията са изброени шест искания: Конкретен план за възстановяване на отоплението и топлата вода във всички засегнати общежития със срокове, етапи на изпълнение и персонално определени отговорни лица, реално функциониране на обявения кризисен щаб с ежедневно проследяване на ремонтните дейности, координация между структурите и регулярна информация за ректорските ръководства и студентските представители, публична отчетност от СО и „Топлофикация София“ ЕАД за предприетите действия, състоянието на мрежата, причините за проблемите и сроковете за отстраняването им, спешна проверка на електрическите инсталации в общежитията заради масовото използване на допълнителни отоплителни уреди, механизъм за компенсиране на студентите за допълнителните разходи за електроенергия, план за трайно преодоляване на техническите проблеми на топлопреносната мрежа в района на Студентски град.

Ректорските ръководства декларират готовност да предоставят информация за техническото състояние на общежитията, като уточняват, че това не означава поемане на отговорност за проблеми в компетентността на СО и „Топлофикация София“ ЕАД. При липса на незабавни действия висшите училища предвиждат правни стъпки за защита на правата и законните си интереси.

"Създаването на кризисен щаб не е решение. Решението е възстановено топлоподаване, осигурена топла вода, гарантирана безопасност и поета отговорност от Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД."