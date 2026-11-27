Софийският районен съд разглежда искането на прокуратурата двама 19-годишни мъже да останат в ареста заради обвинения за принуда и разпространяване на порнографски материали.

Според обвинението единият от тях е заснел видеоклиповете, на които се вижда как трима непълнолетни блудстват с 15-годишно момиче по време на парти в нощта на Хелоуин. Другият 19-годишен е обвинен за принуда спрямо 16-годишно момиче от същата компания.

По данни на разследването случката е станала в края на лятото на спирка на градския транспорт в столичния квартал „Младост“.

По време на съдебното заседание на един от обвиняемите му е прилошало и на място е пристигнал екип на Спешна помощ.

Междувременно вчера съдът окончателно потвърди задържането под стража на тримата непълнолетни, обвинени за блудството с 15-годишното момиче.

Според магистратите те са проявили „впечатляваща упоритост и бруталност“. Разследването продължава, като прокуратурата проверява и други възможни престъпления, свързани с участниците в партито.