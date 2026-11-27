Окръжна прокуратура – Пловдив (ОП – Пловдив) е внесла в Окръжния съд – Пловдив (ОС – Пловдив) искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо осем мъже, обвинени за извършване на археологически разкопки без разрешение.

Обвиняеми по искането са Евгени Шонов, Ивайло Манчев, Газеп Дурала, Добромир Овнаров, Мариан Иванов, Митко Камбуров, Марин Чернев и Росен Мазмаджиев. Съдебният състав даде два часа почивка, за да могат адвокатите на обвиняемите да се запознаят с материалите по делото.

Обвинението е за участие в организирана престъпна група в периода от пролетта на 2025 г. до 26 ноември в Пловдив и на територията на страната. По данни на прокуратурата групата е създадена с користна цел.

За ръководител на групата е привлечен като обвиняем 50-годишният Евгени Шонов, а един от участниците е полицейски служител в София. На обвиняемите е повдигнато обвинение и за това, че не са съобщавали на властите за намирането на културни ценности.

След специализирана полицейска операция на служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и на дирекция „Вътрешна сигурност“ на Министерството на вътрешните работи (МВР), проведена под надзора на ОП – Пловдив, на различни адреси са открити 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накита и 15 металотърсача, както и друга техника.

По досъдебното производство се извършват разпити на свидетели. Предстои назначаването на експертизи, които да установят дали иззетите обекти представляват културно-исторически ценности и каква е тяхната стойност.