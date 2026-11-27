Кметовете на Габрово Таня Христова и на Казанлък Галина Стоянова настояват за работна среща с ресорните министри и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), за да получат информация за продължаването на проекта за тунел под връх Шипка. Това съобщи Таня Христова на фейсбук страницата си.

Срещата трябва да се състои преди окончателното приемане на държавния бюджет за 2027 г., в който към момента не са предвидени средства за съоръжението. Двете кметове настояват държавата да представи ясна позиция за бъдещето на проекта, предвидените дейности през 2027 г., необходимото финансиране и сроковете за изпълнение.

"Габрово и Казанлък поискахме от държавата да знаем как продължава изпълнението на проекта за тунела под връх Шипка. Заедно с кмета на Казанлък г-жа Галина Стоянова настояваме за работна среща с ресорните министри и ръководството на АПИ, преди окончателното приемане на държавния бюджет за 2027 г., защото средства в него за тунела не са предвидени!", заяви Христова.

"Отдавна няма нужда да доказваме, че този проект не е просто пътна инфраструктура. Той е възможност за по-добра свързаност, за инвестиции, за достъп до работни места и пазари, за повече перспективи пред хората от двете страни на Балкана, за развитието на цяла Северна България. Вече е свършена много работа, вложен е публичен ресурс и настояваме държавата да заяви ясно какви са намеренията ѝ, какво предстои през 2027 г., с какви средства и в какви срокове."

По думите ѝ тунелът под Шипка и транспортното направление Габрово – Шипка – Казанлък са стратегически за България и трябва да бъдат третирани като такива от държавата. Регионалният министър Иван Шишков е съобщил, че може да се наложи препроектиране за тунела под Шипка.