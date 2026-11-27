Риба без документи за произход е открита в търговски обект в Бургас при съвместна проверка на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакулатури (ИАРА) и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Бургас.

В хода на проверката инспекторите са установили, че рибата е транспортирана с нелицензиран автомобил. За двете нарушения за липса на документи за произход и превоз с нелицензиран автомобил са съставени актове.

Преди Никулден ИАРА засилва контрола по водоемите в страната и в търговската мрежа. Инспекторите ще следят за незаконен улов, нерегламентирана търговия и предлагане на риба с неустановен произход.

Според агенцията целта на проверките е гарантиране безопасността на потребителите и предотвратяване на злоупотребите в дните на повишено търсене на риба преди празника.