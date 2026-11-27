Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва засилени проверки в обектите за производство и търговия с риба и рибни продукти преди Никулден. Инспекциите започнаха на 23 ноември и ще продължат до празника. Те обхващат складове за търговия на едро, заведения, рибни магазини, пазари и борси, съобщи БНТ.

Инспекторите проверяват хигиената и оборудването в обектите, документите за доставките и условията, при които рибата е транспортирана и съхранявана. „Рибата, която се излага, трябва да се съхранява под лед, при температура, близка до топенето на леда“, обясни пред БНТ д-р Митева, главен инспектор в Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас. Замразената риба се съхранява при температура от минус 18 градуса или по-ниска.

Как да познаем прясната риба

„Характерно за прясната риба е свежият аромат на море. Рибата е със запазена цялост, плътна и еластична е, очите са лъскави, бистри, изпъкнали. Рибата е покрита с лека слуз, а хрилете са розово-червени, чисти и с прозрачна слуз“, посочи д-р Митева.