Привърженик на Левски е бил заснет да отправя нацистки поздрав към фенове на Олимпик Марсилия по време на двубоя от Лига Европа в четвъртък, 26 ноември, съобщава френският вестник “Екип”. Според изданието охраната на “Велодром” се е намесила и е приканила мъжа да прекрати контакта с привържениците на домакините.

Вестникът съобщава и за отделни сблъсъци по трибуните преди първия съдийски сигнал. Впоследствие около сектора с български привърженици е бил разположен полицейски кордон, за да се предотвратят нови инциденти.

Полицията в департамента Буш-дю-Рон потвърди, че при насилието на стадиона има ранени български граждани. Според данните, цитирани от “Монд”, пострадалите са около десет души.

Левски сезира УЕФА и поиска пълно разследване на нападенията срещу свои фенове и на организацията по сигурността. Олимпик Марсилия осъди насилието и обяви, че съдейства на френските власти за изясняване на случилото се.