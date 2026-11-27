Френско издание съобщи за нацистки поздрав от фен на Левски на Велодром
Екип публикува видео от трибуните. Според данни на полицията, цитирани от “Монд”, при сблъсъците са пострадали около десет български граждани
Привърженик на Левски е бил заснет да отправя нацистки поздрав към фенове на Олимпик Марсилия по време на двубоя от Лига Европа в четвъртък, 26 ноември, съобщава френският вестник “Екип”. Според изданието охраната на “Велодром” се е намесила и е приканила мъжа да прекрати контакта с привържениците на домакините.
Вестникът съобщава и за отделни сблъсъци по трибуните преди първия съдийски сигнал. Впоследствие около сектора с български привърженици е бил разположен полицейски кордон, за да се предотвратят нови инциденти.
Полицията в департамента Буш-дю-Рон потвърди, че при насилието на стадиона има ранени български граждани. Според данните, цитирани от “Монд”, пострадалите са около десет души.
Левски сезира УЕФА и поиска пълно разследване на нападенията срещу свои фенове и на организацията по сигурността. Олимпик Марсилия осъди насилието и обяви, че съдейства на френските власти за изясняване на случилото се.