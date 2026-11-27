Бруно Женезио осъди насилието на “Велодром” преди двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Френският отбор спечели с 1:0, но преди началото на срещата привърженици на домакините нападнаха фенове на “сините” в сектор “А”. Атакуван бе и секторът за гости, към който бяха хвърлени димки и бомбички. Появиха се информации за българи, откарани в болница с прободни рани.

“Струва ми се, че в обществото ни като цяло ставаме свидетели на твърде много прояви на насилие. Това е наистина много, много жалко”, каза Женезио след срещата.

Френският треньор бе доволен от играта на Марсилия, макар че според него отборът му е допуснал няколко опасни контраатаки. Той отчете, че преди почивката на домакините е липсвала острота в последните 25-30 метра. През втората част тимът се е прибрал по-назад и е запазил компактността си, с което според Женезио е ограничил чистите положения пред вратата си.

Амин Гуири отбеляза единствения гол от дузпа в 28-ата минута. При втория му наказателен удар Светослав Вуцов спаси, а Женезио разкритикува решението на нападателя да рискува с изпълнението.

“Не мога да адмирирам подобно поведение. Аз лично не бих поел подобен риск в такъв момент. Но пък съм сигурен, че ако беше успял, щеше да бъде адмириран”, заяви наставникът на Марсилия.