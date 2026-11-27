Левски излезе с официална позиция след нападенията над свои привърженици при гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. От клуба осъдиха насилието в часовете преди двубоя и на самия стадион и съобщиха, че оказват подкрепа на пострадалите.

“Сините” посочиха, че още преди срещата са предупредили за рисковете и са оспорили пред УЕФА ограниченията за пътуващите си фенове. Според клуба извънредните мерки на френските власти не са осигурили адекватна защита на българските привърженици.

Левски уточни, че решението мачът да продължи е било в ръцете на компетентните органи. Според информацията, с която клубът разполага, те са преценили, че прекратяването на срещата може да доведе до ескалация на насилието и да изложи феновете на по-голям риск.

Левски очаква отговорните за нападенията да бъдат установени и подведени под отговорност. Клубът ще продължи да работи с УЕФА и компетентните органи и си запазва правото да предприеме допълнителни действия в защита на привържениците си.

“Нашите фенове трябва да имат възможността да подкрепят отбора си навсякъде в Европа, без да се страхуват за своята безопасност”, заявиха от Левски.