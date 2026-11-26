Бившият нападател на Левски Валери Божинов излезе с обръщение след баталните сцени на "Велодром" по време на мача с Олимпик Марсилия в Лига Европа. Той беше на стадиона и стана свидетел на варварските прояви спрямо фенове на "сините".

Божинов е категоричен, че мачът не е трябвало да започва.

"Това не беше мач, а беше клане спрямо нашите фенове и български граждани. Това е недопустимо. Смея да твърдя, че това беше организирано заедно с управниците на стадиона. Това се случва в 21-и век, във Франция. Недопустимо е", каза Божинов.

"Желая Външно министерство да се сезира сега и да потърси отговорност на френското правителство, на УЕФА, на всички органи, които са замесени в това нещо. Говорим за човешки живот. Тук има майки, деца. Българският гражданин заслужава уважение и респект", каза Божинов.