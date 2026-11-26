Трабзонспор победи ЦСКА с 2:1 като гост в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига на конференциите. Двубоят беше първи в евротурнирите на новия "Българска армия". "Червените" поведоха в 33-ата минута след автогол на Сидни Лопес Кабрал. В 68-ата минута Мохамед Салах изравни, а в добавеното време на двубоя Ноа Савиоло донесе успеха на "черноморската буря".

След този мач "червените" остават с една точка в своя актив на 32-о място. Трабзонспор вече е с 9 точки на 15-о място.

Двубоят започна равностойно. В 9-ата минута Ноа Савиоло получи отляво и отправи удар, с който Фьодор Лапоухов се справи.

В 16-ата минута гол на Трабзонспор беше отменен. Лапоухов изби удар от средна дистанция. При добавката Пол Онуачу прати топката във вратата, но нигериецът беше в засада.

В 21-ата минута Бенжамен Бушуари проби през центъра и пусна отличен пас към Онуачу. Нигериецът отблизо отправи удар, но вратарят на ЦСКА спаси. След половин час игра Леандро Годой намери Жоел Цварц, който опита удар от малък ъгъл, но топката премина покрай вратата.

В 33-ата минута ЦСКА поведе. Батиста Менди сбърка пред наказателното поле на своя отбор. Стефано Сенси получи отляво и центрира остро в наказателното поле. Там се получи разбъркване, при което Сидни Лопес Кабрал си вкара автогол. Това беше първи гол на новия стадион на "червените".

Малко след това Годой проби и центрира остро, но защитник на турците изби в корнер. В края на първата част Андре Онана се справи с удар от далечна дистанция на Сенси. В добавеното време Тамиму Уору намери Цварц в наказателното поле. Нидерландецът обаче не успя да отправи хубав удар.

Пет минути след почивката Жоел Цварц засече подаване на Жан-Филип Гбамен от трудна позиция, но Онана спаси. Малко след това камерунският страж изби шут на Анжело Мартино от далечна дистанция. От последвалия корнер Леандро Годой отклони топката, която срещна гредата от външната страна.

В 57-ата минута Уору подаде към Годой. Аржентинецът не успя да отправи хубав удар от удобна позиция и не затрудни Онана.

В 64-ата минута защитата на ЦСКА изпусна Онуачу. Нигериецът отправи удар с глава на далечната греда, но прати топката покрай вратата.

В 68-ата минута Трабзонспор отне топката в средата на терена. Батиста Менди пусна извеждащ пас към Мохамед Салах. Египтянинът се озова сам срещу Лапоухов и прати топката покрай вратаря за 1:1.

Пет минути преди края Мустафа Ескихелач осъществи пробив през центъра, като се озова сам срещу Лапоухов, но беларусинът спаси.

Трабзонспор стигна до победата в добавеното време на мача. Стефано Сенси сбърка в центъра на терена, което позволи на гостите да организират атака. Топката се озова в Ноа Савиоло, който с удар в далечния ъгъл вкара за 1:2.

ЦСКА - Трабзонспор 1:2

1:0 Сидни Лопес Кабрал (33-автогол)

1:1 Мохамед Салах (68)

1:2 Ноа Савиоло (90+3)

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 3. Тамиму Уору, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 17. Анжело Мартино, 32. Факундо Родригес

Треньор: Маркус Гиздол

Трабзонспор: 24. Андре Онана, 3. Батиста Менди, 8. Бенжамен Бушуари, 10. Мохамед Салах, 20. Вагнер Пина, 27. Чибуике Нвайву, 30. Пол Онуачу, 39. Дженк Йозкачар, 55. Сидни Лопес Кабрал, 57. Мелих Кабасакал, 70. Ноа Савиоло

Треньор: Томас Райс