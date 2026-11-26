Ройтерс: България ще подкрепи невоенната помощ за Украйна

България ще подкрепи предложения нов европейски заем за Украйна на стойност 45 млрд. евро, но ще участва единствено в частта, предназначена за невоенна помощ, заяви в четвъртък министър-председателят Румен Радев, предава Ройтерс.

Миналата седмица председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че пакетът ще бъде разделен на два компонента – до 25 млрд. евро за военна подкрепа и до 20 млрд. евро за бюджетна и гражданска помощ. Целта на това разделение е да бъдат привлечени държавите членки, които се противопоставят на доставките на оръжие за Киев.

Гади Айзенкот се договори с лява партия за съставяне на ново правителство в Израел

Израелските партии „Яшар“ на Гади Айзенкот и „Демократите“ на Яир Голан са постигнали коалиционно споразумение, според което лявата формация ще получи четири министерски поста, съобщава The Times of Israel.

Договореността беше обявена с общо изявление на двете формации, разпространено само часове след подновяването на коалиционните преговори. Разговорите бяха временно прекратени във вторник по решение на Голан заради паралелните контакти на „Яшар“ с партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху относно възможността за съставяне на правителство на националното единство.

Президентските избори в Сърбия може да се проведат на 27 декември

Президентските избори в Сърбия може да се проведат на 27 декември, след като председателят на Народната скупщина Александар Чупич трябва да ги насрочи днес по обяд, съобщава северномакедонското издание Скопје1. Студентската листа вече е избрала своя кандидат, но името му все още не е обявено.

Водачът на листата Илия Сърданович заяви, че кандидатът ще бъде представен веднага след насрочването на вота. Макар от парламента да не са съобщили официално датата за гласуване, законовите срокове позволяват изборите да се състоят на 27 декември.

Северна Корея временно спира доставките на ракети и боеприпаси за Русия

Северна Корея временно спира доставките на балистични ракети и артилерийски боеприпаси за Русия на фона на дипломатическо напрежение между двете страни. Това съобщи украинското военно разузнаване, цитирано от Ройтерс.

Според Главното управление на разузнаването към украинското министерство на отбраната решението е било обявено миналия месец от севернокорейската външна министърка Чое Сон-хи. Повод за него станало изявление на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, че Москва е готова да съдейства за намаляване на напрежението между Северна и Южна Корея.

Тръмп призова Путин да прекрати военната агресия в Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е призовал руския държавен глава Владимир Путин да прекрати военните действия в Европа, за да се създадат условия за бързо постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи американският президент в социалната мрежа Truth Social, предаде Франс прес.

Тръмп уточни, че е обсъдил темата с Путин по време на разговорите им в Китай. По думите му значителна част от срещата е била посветена на необходимостта от прекратяване на руската военна агресия на европейския континент.