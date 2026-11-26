Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е наложила санкции на "Кауфланд" на обща стойност 76 млн. евро за три установени нарушения. Това съобщи заместник-председателят на регулатора Радомир Чолаков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му размерът на санкциите е определен по действащата методика, като членовете на комисията са решили да не налагат максимално допустимите глоби.

"Нарушенията са три. Преценихме, че няма да налагаме максималния размер, който бихме могли, а ще слезем в долната граница - за двете нарушения по 1,5%, за третото - 2,2% от оборота", обясни Чолаков.

Той подчерта, че високият размер на санкцията се дължи на големия оборот на търговската верига.

"Много им е голям оборотът, затова и сумата е голяма. Ние сме убедени, че нашите аргументи ще издържат в съда", заяви заместник-председателят на КЗК.

Според Чолаков пазарът трябва да функционира при ясни правила, а намесата на регулатора следва да се ограничава до случаите, в които те не се спазват.

"Би трябвало българският пазар да се самоконтролира, защото в една пазарна икономика всички разчитаме, че здравият разум и нормалната пазарна икономика диктуват да се спазват определени правила", посочи той.

Заместник-председателят на комисията коментира и реакциите след обявяването на санкциите. Според него част от отправените критики са били политически, а не юридически.

Чолаков обърна внимание и на притесненията на българските производители и доставчици, които според него често се въздържат да подават сигнали срещу големи търговски компании.

"Производителите и българските фирми се притесняват да подават сигнали. Радостното обаче е, че този страх вече се преодолява", заяви той.

По думите му основната задача на КЗК не е да налага глоби, а да осигурява спазването на правилата за конкуренция.

Чолаков съобщи още, че в момента се обсъжда методика, която ще позволи на комисията да проверява необосновано високи цени.

Той обясни, че оценката ще се извършва по пет критерия, сред които историческо сравнение на цените, съпоставка с други европейски държави и икономически показатели.

Заместник-председателят на КЗК коментира и предстоящото приключване на секторния анализ на лекарствата по лекарско предписание, които се заплащат изцяло от Националната здравноосигурителна каса.

Според него при тези медикаменти основният проблем не е свързан с цените, които са регулирани, а с достъпа на пациентите до тях.

В края на интервюто Чолаков коментира и новия състав на Висшия съдебен съвет, като изрази положително мнение за Андрей Янкулов.

"Имам добри впечатления от г-н Янкулов. Хубаво е, че най-после този избор стана", заяви той.