"Няма пропуск на полицията за случая с блудството с две момичета", това заяви кримининалистът Илин Савов пред България он Еър.Той обясни, че служителите на МВР са били пратени там за нарушаване на реда, а не за човек в безпомощно състояние.

"Достатъчно е било да има пълнолетно лице в жилището и нещата просто да приключат. Това е така, защото по закон полицаите имат ограничения да предприемат други действия", допълни той. По негови думи ако не бяха излезли видеата в интернет, нямаше да стане ясно какво се е случвало.

"И тук полицията пак не е виновна, защото полицаите не могат да обикалят градинките, парковете и да влизат в на хората жилищата, за да гледат прави ли се нещо незаконно. В тийнейджърска възраст - повечето родители въобще нямат понятие какво правят децата им", смята Савов. Той заяви, че случаят показва, че имаме проблеми със законодателството.

"В последните години така беше моделирано, че по всякакъв начин да се сваля от плещите на непълнолетните тийнейджъри чувството за отговорност и те да се превръщат по-скоро в жертва, отколкото в хора, от които би могло да се търси някаква отговорност", посочи криминалистът. Той допълни, че в науката криминология се изучава поведението на жертвите.

"Това не ги превръща в по-малки жертви, отколкото са, но и самите в случая момичета също по някакъв начин предизвикват това поведение от страна на момчетата и на мъжете. В никакъв случай не ги оправдава, но може да бъде спряно с адекватни задружни мерки. В настоящия момент в училището например учителите са изключително ограничени да въздействат на учениците", смята Савов.

Той коментира и Закона за бюджета за 2027 г. и конкретно сектор "Сигурност". Целият сектор има нужда от сериозна реформа. Време е да се регулира нашата дейност. Българияе една от малкото държави в Европа и ЕС, в която няма специален закон за съдебната експертиза", заяви Савов.

От ТАРАЛЕЖ припомняме, че тримата непълнолетни, обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче в София, остават в ареста. Съдът им наложи най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража"