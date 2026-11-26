"България е поставена в ситуация да бъде санкционирана по нови правила на Европейската комисия заради прекомерния бюджетен дефицит". Това заяви министър-председателят Румен Радев от Брюксел, където коментира предложената финансова санкция срещу страната ни и преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

По думите му България е първата държава, спрямо която се прилагат променените правила за санкциониране. Радев обясни, че при предишната процедура таванът на глобите е бил над десет пъти по-висок, но досега не се е стигало до реално налагане на финансови санкции. При новите правила максималният размер е 0,02%.

България няма да иска пълно изключване от механизма за отпускане на новия европейски заем за Украйна на стойност 45 млрд. евро. Това обяви тази сутрин министър-председателят Румен Радев, с което коригира по-ранната си позиция, че страната ни изобщо няма да се присъедини към инициативата.

Според заявеното от премиера София остава извън военния компонент на пакета, възлизащ на 25 млрд. евро, и ще се включи единствено във финансовата част, за която са заделени 20 млрд. евро.

Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) от 23 ноември, с което бяха предсрочно прекратени пълномощията на кмета Благомир Коцев.

Съдебното определение означава, че Коцев може да продължи да изпълнява задълженията си, докато съдът се произнесе окончателно по законосъобразността на решението на избирателната комисия.

В мотивите си магистратите посочват, че незабавното отстраняване на кмета засяга не само неговите права, но и правата на гражданите, които са го избрали.

Публикуваният одитен доклад на Сметната палата за периода ⁨2023–2025⁩ г. потвърждава констатациите на настоящото ръководство на Министерството на културата за натрупани през годините финансови дисбаланси, пропуски в контрола и проблеми в управленските практики.

Това се посочва в официална позиция на Министерството на културата, разпространена до медиите. Одитът на Сметната палата установява редица проблеми в работата на ведомството, сред които счетоводни нарушения, недостатъчен контрол, липса на Национална стратегия за развитие на културата и недостатъчна прозрачност при управлението и отчитането на публичните средства. От Министерството на културата заявяват, че част от препоръките вече са изпълнени или по тях е започнала работа още преди публикуването на окончателния доклад.

"Гражданите на България ще плащат заема за Украйна", заяви бившият служебен премиер и бивш министър на отбраната Стефан Янев.

"Този заем ще го плащат българските граждани, но въпросът е дали ще има механизъм, който да гарантира, че тези 20 милиарда няма да отидат за нехуманитарни цели", посочи той.

Той коментира решението на България да се присъедини към европейския заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро.