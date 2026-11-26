Полицията издирва 66-годишна Дияна Червенкова от град Елена, предава в. "24 часа".

По молба на близките й РУ - Горна Оряховица е обявила за общодържавно издирване жената.

Последно е била в град Горна Оряховица. Била е облечена с тъмно яке, светло сини дънки и бели маратонки. Дияна Червенкова е висока около 170 см., с кафяви очи и кестенява прошарена коса.

Гражданите, които имат информация за местонахождението й могат да подават сигнали на тел. 0618/ 600 40, 0618/ 600 41 и 0618/ 600 42, на тел.112 или в най-близокото поделение на МВР.