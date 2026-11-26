Унгария няма да подкрепи предложения седемгодишен бюджет на Европейския съюз, ако той предвижда намаляване на средствата за страната или увеличаване на финансовите ѝ вноски. Това заяви премиерът Петер Мадяр в Брюксел, цитиран от унгарската информационна агенция МТИ.

Във видеообръщение във Facebook, публикувано по време на срещата на върха на ЕС, Мадяр посочи, че същинските преговори за бюджета тепърва предстоят. Той заяви, че Унгария настоява да не се намаляват средствата от европейските фондове за регионално развитие и земеделие.

Унгарският премиер заяви още, че страната му, заедно с други държави членки, се противопоставя на обвързването на финансирането за Украйна със следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

По думите му той е провел консултации с представители на групата „Приятели на политиката на сближаване“, в която участват 17 държави. Те поддържат координация и с Вишеградската четворка, за да защитят общите си позиции.

„Заедно, обединени, ние отстояваме както политиката на сближаване, така и интересите на Централна Европа“, заяви Мадяр.

Сред основните теми на започналата днес среща на Европейския съвет са преговорите за многогодишния бюджет на ЕС за периода след 2027 г. и осигуряването на финансиране за Украйна през 2027 г.