Президентът на БФС Георги Иванов направи специален подарък на звездата на българския и европейски баскетбол Александър Везенков. Той му подари фланелка на футболния национален отбор с №41.

Това стана преди квалификацията срещу Дания в "Арена София" тази вечер.

Освен Иванов, в залата са още легендата на българския футбол Христо Стоичков, президентът на България Илияна Йотова, председателят на БОК Весела Лечева.

Там е и президентът на баскетболната федерация Константин Папазов.