Гражданите на България ще плащат заема за Украйна, заяви пред НОВА бившият служебен премиер и бивш министър на отбраната Стефан Янев.

"Този заем ще го плащат българските граждани, но въпросът е дали ще има механизъм, който да гарантира, че тези 20 милиарда няма да отидат за нехуманитарни цели", посочи той.

Той коментира решението на България да се присъедини към европейския заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро.

Според него правителството трябва да даде ясни гаранции за какво ще бъдат използвани средствата и кой ще следи за изпълнението на договорените условия. По думите му обаче решението на премиера Румен Радев да подкрепи участието на България в заема е въпрос, на който трябва да отговорят самият министър-председател и хората, подготвили позицията на правителството.

„В случая вървим към руслото на политиката, която сме виждали през последните поне 15 години. Политика, която аз наричам с едно изречение - България подкрепя позицията на Европейската комисия“, коментира бившият премиер.

По думите му получаващата страна, която е във война, би могла да пренасочва средства между различни бюджетни пера. Затова според него трябва да има яснота как ЕК и европейските институции ще следят дали парите се използват по предназначение.

Янев коментира и възможната връзка между промяната в позицията на правителството и последвалите предупреждения за свръхдефицит, глоба и спиране на европейски средства. Той не се ангажира с пряка причинно-следствена връзка, но отбеляза, че политическият дебат се отдалечава от проблемите на гражданите.

Според Стефан Янев страната трябва да води по-задълбочен разговор за приоритетите си в следващата седемгодишна финансова рамка на Европейския съюз.