Хулио Веласкес определи стартовия състав на Левски за гостуването на Олимпик Марсилия в петия кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром”.

Левски влиза в срещата със седем точки от първите четири кръга, а Марсилия има три. Рейналдо и Армстронг Око-Флекс започват в предни позиции за българския шампион, докато Хуан Переа и Евертон Бала са сред резервите. За домакините Хойберг се завръща сред титулярите, след като пропусна мача с Льо Ман заради заболяване.

Олимпик Марсилия - 1. Де Ланге, 21. Агер, 74. Безохоф, 4. Игън-Райли, 25. Гарсия, 8. Абдели, 7. Гомеш, 23. Хойберг, 48. Абдала, 9. Гуири, 14. Пайшао.

Резерви на Олимпик Марсилия - 40.Ван Нек, 92.Вермот, 6.Точукву Нади, 11.Мопе, 18.Мейте, 29.Мумбаня, 42.Камисоко, 43.Мади, 45.Бараджи, 46.Коум, 77.Арит, 84.Кадмири.

Левски - 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 31. Никола Серафимов, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 47. Акрам Бурас, 20. Алекс Сентейес, 7. Рейналдо, 11. Армстронг Око-Флекс.

Резерви на Левски - 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков, 3. Майкон, 2. Хевертон, 18. Гашпер Търдин, 27. Давид Кусо, 10. Асен Митков, 9. Хуан Переа, 28. Стивън Стоянчов, 17. Евертон Бала.