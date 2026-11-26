Опитите за овладяване на натрупаните проблеми в Министерството на културата вече са започнали. Това заяви пред НОВА Антон Кутев, председател на Комисията по култура и медии в парламента.

"Одитите на Сметната палата показват отдавна известни проблеми в управлението на културните институции, а стабилизирането на системата и реформите трябва да вървят паралелно с диалог с хората в нея", каза Кутев.

„Този одит ни дава представа за състоянието, в което заварваме сектора, за да сме наясно и какво трябва да се свърши нататък“, каза Кутев.

Според него реформите не трябва да се налагат без участието на работещите в сектора.

Кутев коментира и бюджета за култура, който тази година е увеличен с 14,1% спрямо миналата. По думите му увеличението е реално, тъй като надхвърля инфлацията. Според него обаче проблем остава прогнозата за намаляващ дял на средствата за култура спрямо брутния вътрешен продукт през следващите години.

„Ще направя всичко възможно и мисля, че ще успеем да не се случи“, заяви той по отношение на тенденцията.

Сериозни проблеми Кутев вижда в сценичните изкуства, където според него продължават да се натрупват задължения въпреки допълнителното финансиране.

„Те не просто гълтат много пари, те гълтат колкото им сипеш и винаги остават на задължение“, коментира той.

По думите му през годините са отпускани значителни средства, за да се покриват дефицитите, но това не е довело до трайно решение. Кутев посочи, че именно затова е важно да се обсъдят проблемите с представителите на театрите.