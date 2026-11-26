Конкурсът за 24-тото Международно биенале на графиката във Варна е отворен за кандидатстване, предава БТА.

Биеналето ще започне на 13 август, съобщават от организационния комитет.

Организатори са Галерията за графично изкуство, Община Варна, Министерството на културата и Съюзът на българските художници. Допускат се участници от цял свят, като могат да участват с до две произведения, създадени след 1 януари 2025 г. Крайният срок е 15 февруари 2027 г.

Произведенията, които са допустими трябва да са изпълнени чрез традиционни графични техники – дърворезба, линогравюра, офорт, мецотинто, акватинта, гравюра върху метал, суха игла, литография, ситопечат, колаграфия, алграфия и смесени техники. Не се приемат творби, създадени изцяло или частично с помощта на инструменти с изкуствен интелект и по-специално с генеративен изкуствен интелект.

Международното биенале на графиката във Варна е едно от утвърдените културни събития в града, припомнят организаторите.

През 2025 г. за конкурса бяха подадени над 1800 графики на автори от 63 държави, а селекционното жури допусна 515 творби от 358 художници от 59 държави. Представени бяха водещи графични школи като Япония и Китай, а най-многобройни бяха авторите от Тайланд и Полша. Сериозно бе и присъствието на творците от Мексико, Индия, Канада, Франция и Италия. Форумът представя съвременните постижения на графичното изкуство и подпомага сътрудничеството и обмена на опит между художници от цял свят.