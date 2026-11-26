С историческата памет компромиси не бива да се правят, заяви президентът Илияна Йотова при честването на 80-ата годишнина на учения Георги Марков.

"Българската академия на науките (БАН) превърна 26 ноември в символна дата, като вечерта се отбелязва годишнина на акад. Георги Марков, а денят започна с конференция и форум за историята, настоящето и бъдещето на българистиката", посочи Йотова.

По думите на президента „азбуката, кирилицата, писмеността, българският език, литературата и културата, както и българската история са основните стълбове на българската духовност, чиито корени отвеждат към IX век и раждането на нова цивилизация, разпростряла се извън тогавашните и днешните географски граници на страната“.

Президентът благодари на акад. Георги Марков за това, че „десетилетия наред води по пътищата на българската история, помага за разплитането на сложните възли на времето и не остава единствено кабинетен учен“, предава БТА.

Според президента „гласът му е глас на националното единение, родовата памет и гордостта от българския корен, който насърчава историята не само да се познава, а да се осмисля, съпреживява и да служи за по-мъдър, по-буден и по-свободен живот“.

Йотова подчерта, че с историческата памет не бива да се правят компромиси и че днес е особено нужна воля за изграждане на мостове, защото „най-евтината политика е политиката на разделението“.

Президентът отбеляза, че тази задача стои пред интелектуалците, тъй като политиците сами не могат да я решат, и пожела на акад. Марков здраве, както и музата на историята - Клио, да остане негов верен спътник, вдъхновител и приятел.