Европейският парламент призова Сърбия да предостави достъп до съответните военни архиви и да разкрие цялата налична информация за местонахождението на индивидуалните и масовите гробове на жертвите от войната в Хърватия.

Призивът е част от резолюция за Вуковар, приета от евродепутатите в памет на жертвите на военните престъпления, извършени в града. Документът е внесен по инициатива на хърватски представители от различни политически групи в Европейския парламент.

В текста се подчертава, че трагедията във Вуковар е напомняне колко крехък може да бъде мирът в Европа и защо принципът „никога повече“, изграден върху уроците от разрушенията през Втората световна война, не бива да се приема за даденост.

Евродепутатите посочват, че признаването на извършените престъпления, почитането на жертвите и установяването на съдбата на изчезналите са основни условия за постигане на трайно помирение и справедливост за пострадалите от войните след разпадането на Югославия.

Резолюцията съдържа и категорично осъждане на отричането, омаловажаването и възхваляването на военни престъпления, включително публичното героизиране на лица, осъдени за такива деяния.

Специално внимание е отделено на почестите, отдадени на Ратко Младич по време на погребението му в Белград на 7 септември 2026 г. Европейският парламент осъжда този акт. Бившият командир на босненските сръбски сили има окончателна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

Резолюцията беше приета по повод 35-ата годишнина от падането на Вуковар. На 18 ноември 1991 г., след 87 дни на тежки боеве, хърватската отбрана в града е сломена.

Вуковар преминава под контрола на тогавашната Югославска народна армия и сръбски паравоенни формирования. След превземането на силно разрушения град следват прогонване на населението, отвеждане на пленници в лагери и извършване на тежки военни престъпления.

Сред най-тежките е клането в Овчара, където са убити около 260 души, основно ранени, болни и цивилни, отведени от болницата във Вуковар.

Междувременно студентското движение в Сърбия изрази несъгласие със съдържанието на проекта на резолюцията. Според позицията на студентите документът не допринася за обективното представяне на историческите събития и за помирението между народите на бивша Югославия.

В изявление, публикувано в социалната мрежа X, движението посочва, че текстът пренебрегва страданията на сръбското цивилно население в Хърватия.

Студентите подчертават, че отговорността за военните престъпления трябва да се носи индивидуално и да се установява въз основа на доказателства и окончателни съдебни решения, а не да се приписва на цели народи.