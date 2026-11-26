Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е призовал руския държавен глава Владимир Путин да прекрати военните действия в Европа, за да се създадат условия за бързо постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Това съобщи американският президент в социалната мрежа Truth Social, предаде Франс прес.

Тръмп уточни, че е обсъдил темата с Путин по време на разговорите им в Китай. По думите му значителна част от срещата е била посветена на необходимостта от прекратяване на руската военна агресия на европейския континент.

Американският президент изрази надежда, че това ще помогне за бързо постигане на договореност между Москва и Киев.

„Наистина вярвам, че това е много вероятно. Всеки месец загиват хиляди хора. Това е истинска кървава баня и постигането на споразумение ще бъде голямо постижение за всички“, написа Тръмп.