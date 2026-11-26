Пожар в руска петролна рафинерия в Краснодарския край след удар с дронове
Атаката срещу „Славянск ЕКО“ е унищожила резервоари за тежки горива и е повредила ключова инсталация за дестилация по време на ремонт
Пожар избухна в петролната рафинерия „Славянск ЕКО“ в южния руски Краснодарски край след атака с дронове, нанасяйки сериозни материални щети, съобщи компанията в социалните мрежи в четвъртък, предава Ройтерс.
От дружеството уточняват, че ударът е бил нанесен по време на планов ремонт, който продължава още от предишно нападение с дронове през септември.
Украйна засили атаките срещу руски петролни рафинерии от края на октомври насам, след като енергийното примирие между Москва и Киев, обявено от американския президент Доналд Тръмп в средата на октомври, се провали.
Според оценки на два източника от индустрията украинските удари с дронове са свили общите обеми на преработка на суров петрол в руските рафинерии с 45% от края на октомври досега.
В съобщение в приложението за съобщения Max от компанията „Славянск ЕКО“ посочват, че при атаката на 26 ноември значителни поражения е понесла инсталация за атмосферна дестилация на суров петрол.
Освен това са унищожени съоръжения за съхранение на тежки петролни продукти и са повредени тръбопроводи, пренасящи тежки петролни продукти и бензинови фракции.