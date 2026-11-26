Финландия ще придобие 160 бойни машини на пехотата CV90 от британската компания „Би Ей И Систъмс“ (BAE Systems) като част от съвместна поръчка на пет европейски държави за над 430 бронирани машини, съобщи Ройтерс.

Финландският министър на отбраната Анти Хаканен обяви, че стойността на финландското участие в сделката е 2,8 млрд. евро (3,07 млрд. долара).

В общата поръчка се включват още Швеция, Норвегия, Литва и Нидерландия. По думите на Хаканен това е най-мащабната досега съвместна поръчка на сухопътна военна техника в рамките на НАТО.

Инициативата води началото си от 2025 г., когато петте държави, заедно с Естония, подписаха декларация за намерение за съвместно закупуване на бойни машини CV90. Техен производител е шведското подразделение на BAE Systems – BAE Systems Hägglunds. Впоследствие Естония се отказа от участие в проекта.

Финландия аргументира решението за обща покупка с възможността за по-ниски разходи и по-добра оперативна съвместимост между въоръжените сили на участващите държави. Очаква се съвместното придобиване да улесни и координацията при използването и поддръжката на техниката.