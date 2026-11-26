Скандално назначение начело на най-важната агенция в здравната система – "Медицински надзор", направи здравният министър Катя Ивкова, пише вестник "Сега".

Начело на агенцията тя е избрала да назначи д-р Калин Калинов – кадър на частната пловдивска болница "Медикус Алфа". Болницата се отличава с това, че е единствената, на която в последните години й е отнето разрешителното за лечебна дейност поради смъртен случай, след като при стоматологична манипулация под пълна упойка там почина 6-годишният Ангел. Това поставя д-р Калинов в потенциален конфликт на интереси, тъй като именно медицинският надзор движи проверката на болницата и препоръча отнемането на разрешителното й, а случаят още не е приключен и болницата не е окончателно затворена. Изборът на министъра бе посрещнат като абсолютно необясним за обществеността.

Назначението беше премълчано от министерството – то е от сряда, но едва днес се появи тихомълком на сайта на ведомството, без да влезе в обичайните му комуникационни канали към медиите и "Фейсбук". Това вероятно е било целенасочено, защото междувременно профилите на д-р Калинов, които го обвързват с "Медикус Алфа", са изтрити. Информацията обаче не остана в тайна.

"Морален и институционален позор" – така определени назначението фондация "Даная". "Това назначение е шамар в лицето на всички български родители и деца. То е гавра с паметта на децата, които загубиха живота си в български лечебни заведения, и с болката на семействата, които продължават да търсят справедливост", пишат още от фондацията. Те поставят въпроса какви гаранции ще даде това назначение за независимост и безпристрастност на контролния орган.

"Даная" са проследили как информацията за връзките на д-р Калинов е заличавана вчера. "Първоначално отпадна възможността за записване на часове в клиниката, а впоследствие в профила му беше посочено друго лечебно заведение.

Едва днес Министерството на здравеопазването официално обяви назначението. Фондация „Даная“ разполага с доказателства за тази последователност", пишат оттам. И задават закономерния въпрос: Какво доверие може да има обществото в почтеността на човек, от когото се очаква да разкрива нарушения и да предотвратява тяхното прикриване, когато самото му встъпване в длъжност е съпроводено със заличаване на информация, пряко засягаща неговата безпристрастност.

Този метод на работа вече се оформя като традиция за правителството на Румен Радев – така то скри новата минимална заплата преди изборите, като тихомълком я публикува само в официалните актове на Министерския съвет.