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Близките на 6-годишния Ангел излизат на нов протест пред „Медикус Алфа“

Близките на 6-годишния Ангел излизат на нов протест пред „Медикус Алфа“

Протестът под надслов „Справедливост за Ангел“ е насрочен за 12:00 ч. пред пловдивската клиника

Близки на 6-годишния Ангел Райчев от пловдивското село Белащица се събират днес пред клиника „Медикус Алфа“, където детето почина след стоматологична интервенция под обща анестезия. В призива за протеста, разпространен в социалните мрежи, те настояват за „присъда и наказание за лекарите, които не понесоха отговорност“.

Протестът е след разпоредителното заседание по делото за смъртта на Ангел, проведено на 9 ноември в Окръжния съд в Пловдив. Съдът върна обвинителния акт на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения и неясноти в обвинението, които засягат правото на защита на подсъдимите.

Подсъдими по делото са анестезиолозите Пламен Мандев и Любомир Морев и стоматологът Десислава Гьорджева. Прокуратурата обвинява двамата анестезиолози, че поради немарливост са причинили смъртта на детето. Според обвинението Гьорджева е извършвала стоматологично лечение на деца под обща анестезия в лечебно заведение без разрешение за тази дейност.

През седмицата Върховният административен съд постанови, че клиниката може да продължи да работи, докато съдът се произнесе по заповедта на министъра на здравеопазването за прекратяване на лиценза ѝ.

Ангел Райчев почина на 4 април 2025 г.

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