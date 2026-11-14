Божидар Божанов поиска оставката на шефа на ДАНС заради случая с Ива Михайлова

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов поиска оставката на председателя на ДАНС Пламен Тончев след публикуваните от Станислав Цанов записи с Ива Михайлова. В тях младата жена твърди, че е била заплашвана със спиране на рехабилитацията ѝ, ако не даде интервю пред определен журналист.

"ДАНС оказва тормоз над Ива Михайлова! Карат я да даде интервю за конкретен човек, когото контролират, и я заплашват, че ако не изпълнява, ще ѝ спрат рехабилитацията и ще си има проблеми", написа Божанов.

Политикът заяви, че заедно с Ивайло Мирчев ще настояват за проверка на всички обстоятелства около случая, включително предполагаемо подслушване, следене и натиск върху младата жена.

"Пламен Тончев е крайно време да си подаде оставката. ДАНС трябва да бъде преоснована", категоричен е Божанов.

Той поиска обяснения и от представителите на управляващите, които са гостували на журналиста, посочен в разказа на Михайлова като предпочитан от службите.

ТАРАЛЕЖ вече писа за разкритията на Станислав Цанов, който публикува записи на разговори с Ива Михайлова. В тях тя твърди, че служители на ДАНС са я принуждавали да гостува първо на Мартин Карбовски под заплахата да остане без необходимото лечение.

След разговорите Цанов потърси съдействие от Божанов и Мирчев, които във видеото заявиха готовност да помогнат за лечението, правната защита и изясняването на предполагаемата намеса на службите.

"Ива Михайлова е смела българка, която ще получи лечение и бъдеще в България. И никакви ченгета нямат право да я подслушват, следят, заплашват и тормозят", заяви Божанов.