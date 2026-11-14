Ивайло Мирчев след разкритията на Ива Михайлова: Ще проверим действията на ДАНС и евентуална политическа намеса

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че ще настоява за разследване на предполагаемия натиск от страна на ДАНС върху Ива Михайлова. Поводът е публикуваният от Станислав Цанов видеоклип със записи, в които младата жена разказва за заплахи със спиране на рехабилитацията ѝ и ограничения върху медийните ѝ изяви.

"Шокиращи разкрития за влияние на ДАНС върху българката Ива Михайлова. Заплахи да спрат рехабилитацията ѝ и изискване да говори само пред един-единствен ютубър - Мартин Карбовски, при когото обича да гостува властта", написа Мирчев.

Политикът заяви, че ще бъдат проверени всички обстоятелства около случая, включително твърденията за подслушване, следене и евентуално влияние на службите върху журналисти.

"Ние се заехме да проверим всеки детайл и да настояваме да бъдат разследвани действията на ДАНС, както и на други структури на специалните служби в България", посочи той.

Мирчев допълни, че ще бъде проверена и възможна намеса на политици и представители на управляващата партия, както и предполагаеми връзки между контраразузнаването и журналисти, които според него разпространяват руска пропаганда.

ТАРАЛЕЖ вече писа за видеото на Станислав Цанов, в което са публикувани записи на разговори с Ива Михайлова. В тях тя твърди, че е била принуждавана да гостува първо на Мартин Карбовски под заплахата да остане без необходимата рехабилитация.

"Казаха ми, че ако не снимам първо при него, където другаде да снимам, ще бъде изтрито и че няма да получа рехабилитацията, от която имам нужда", разказва младата жена в един от записите.

След като се запознал със случая, Цанов потърсил съдействие от Божидар Божанов и Ивайло Мирчев за осигуряване на лечение, правна защита и парламентарна проверка на предполагаемите действия на службите.