МААЕ: Военните действия нарушиха електроенергийната мрежа на Украйна и намалиха мощността на ядрени блокове

Военните действия през тази седмица са предизвикали нестабилност в електроенергийната мрежа на Украйна, което е наложило намаляване на мощността на някои работещи блокове в атомните електроцентрали. Това заяви генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от Ройтерс.

Русия съобщи, че е превзела населеното място Терсянка в Запорожка област. Москва заяви още, че е нанесла удари по украинска енергийна и транспортна инфраструктура, складове за боеприпаси и обекти за производство и съхранение на дронове. Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди тези твърдения.

Междувременно при украинска атака с дрон в Белгородска област е загинало тричленно семейство, а един човек е бил ранен, съобщи ДПА, позовавайки се на местните власти. Дронът е поразил жилищна сграда в село Пролетарски, което се намира на около 20 км от украинската граница.

По данни на местните власти при други украински атаки с дронове в Белгородска област през нощта са били ранени най-малко девет души.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са били свалени 29 украински дрона, включително над Московска област.

От своя страна украинските въоръжени сили заявиха, че Русия е атакувала Украйна с 96 дрона, от които 81 са били свалени. По украински данни са били поразени осем цели.