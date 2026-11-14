Изследване установи, че хантавирусът от кораба "Хондиус" не е мутирал и няма пандемичен потенциал

Хантавирусът "Анди", причинил огнище на борда на нидерландския кораб "Хондиус" през април, не е претърпял мутации, които да го направят по-заразен или по-опасен, показва международно изследване, публикувано в сп. "Сайънс" и цитирано от АФП.

Епидемията обхвана 13 души, трима от които починаха. В началото на юли Световната здравна организация обяви огнището за ликвидирано, след като от края на май не бяха регистрирани нови случаи.

Учени от седем държави, заедно с колеги от Чили и Аржентина, са анализирали генома на вируса чрез проби от пътници и членове на екипажа.

Изследователите са установили, че вирусът е близък до щамовете "Анди", разпространени в ендемични райони на Чили и Аржентина. Генетичният анализ показва много ниско разнообразие на вируса и не открива мутации, свързани с повишена трансмисивност или вирулентност.

"Установена е само една мутация, характерна за този клъстер, но нейното потенциално въздействие засега остава неизвестно", каза Сара Темам от института "Пастьор".

Според учените данните подкрепят хипотезата, че вирусът е преминал от животинския си резервоар към първия заразен човек, след което е имало ограничено предаване между хората на борда.

"Ситуацията беше необичайна, което наложи международна координация на епидемиологичните и геномните изследвания", каза Виржини Соваж от френския Национален референтен център за хантавируси.

Според Соваж вирусът "Анди" няма пандемичен потенциал, сравним с този на SARS-CoV-2, тъй като не се предава толкова ефективно по въздушен път.

Изследователите препоръчват допълнително геномно секвениране на вируса при заразени хора и гризачи в Чили и Аржентина, както и проследяване на бивши пътници и членове на екипажа.

"Остават неясноти по отношение на мястото и датата, както и относно начина на предаване на вируса чрез околната среда", обобщават Соваж и Темам.

Проучването според авторите показва и необходимостта от по-бърза диагностика, секвениране и международен обмен на данни при появата на нови вирусни огнища.