SpaceX с амбиция за исторически пробив: Starship ще опита безпрецедентно приземяване

SpaceX подготвя пореден тестов полет на Starship – най-мощната ракета-носител в света. Изстрелването е планирано от космическата база Starbase в Тексас в интервала между 17:45 и 19:00 ч. източноамериканско време, съобщава CNN.

Сред основните цели на мисията е повторното улавяне на ускорителя Super Heavy. Няколко минути след изстрелването той трябва да се върне към стартовата площадка, където специалните механични рамена на кулата Mechazilla ще се опитат да го прихванат във въздуха.

SpaceX вече е постигнала успех с тази сложна маневра три пъти. Технологията позволява ракетните компоненти да бъдат използвани многократно, което може значително да намали разходите и времето за подготовка на бъдещи космически мисии.

След отделянето на ускорителя космическият кораб Starship ще продължи полета си към орбита. Предвидено е той да разгърне интернет спътници от системата Starlink и да остане в орбита около Земята в продължение на 22 часа.

Особено важен ще бъде финалният етап на мисията. Компанията ще направи опит да върне Starship на Земята и да го приземи в изправено положение, като целта е корабът да бъде прихванат от кулата Mechazilla.

Успехът би бил безпрецедентно постижение, тъй като ще демонстрира възможността както ускорителят, така и самият космически кораб да бъдат връщани и улавяни след полет. Това е ключова стъпка към създаването на напълно многократно използваема ракетна система.

Starship е в основата на дългосрочните планове на SpaceX за пилотирани мисии до Луната и Марс, както и за значително намаляване на цената на космическите полети.