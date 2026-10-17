"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

Ракета на SpaceX създаде необичаен светлинен спектакъл в небето над Флорида преди изгрев слънце. Огромен светещ облак, наподобяващ медуза, се разпростря на километри и беше видим от няколко американски щата, съобщи "Гардиън".

Явлението е резултат от изгорелите газове на ракетата, които се разширяват във високите слоеве на атмосферата, охлаждат се и образуват кристали, отразяващи слънчевата светлина.

Светлинният ефект се появи малко след изстрелването на ракетата Falcon 9 във вторник в 6:33 ч. местно време. Тя превозваше товари към Международната космическа станция.

Ракетата беше изстреляна от базата на Космическите сили на САЩ в Кейп Канаверал, Флорида, 48 минути преди изгрев слънце. Моментът на изстрелването създаде подходящи условия за наблюдение на феномена, който е особено видим при изстрелвания по здрач или на разсъмване.

Falcon 9 се насочи на североизток над Атлантическия океан, което позволи на жители на източното крайбрежие на САЩ, от Джорджия до Ню Йорк, да наблюдават необичайното явление.

НАСА публикува снимки на светещия облак в социалната мрежа X. Под публикацията се появиха стотици коментари, включително кадри, заснети от хора, наблюдавали небето в различни щати.

Хората, които са пропуснали светлинното шоу във вторник, може да имат нова възможност да наблюдават подобен ефект в понеделник, 19 октомври.

За тогава е планирано ново изстрелване на Falcon 9 от същата площадка в Кейп Канаверал. Мисията предвижда извеждане на сателити в орбита, а едночасовият прозорец за старт започва в 6:30 ч. местно време.

Това е малко повече от половин час преди очаквания изгрев в 7:01 ч. При подходящи атмосферни условия и този старт може да създаде светещ облак, наподобяващ космическа медуза.