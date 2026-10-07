Държавата и бизнесът обединяват усилия за развитие на космическия сектор у нас

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и „Българският космически клъстер“ подписаха меморандум за сътрудничество, насочен към развитието на космическата индустрия в страната и по-активното участие на български компании в европейски и международни проекти.

Партньорството ще обхване както компании, които вече работят в космическия сектор, така и технологични организации с разработки, които могат да намерят приложение в космическата индустрия.

Сред основните цели е повишаването на капацитета на българския бизнес при кандидатстване по европейски и международни програми. Предвижда се и засилване на контактите с Европейската космическа агенция (ESA), Агенцията на ЕС за космическата програма (EUSPA) и други международни партньори.

Данните и анализите на „Българския космически клъстер“ за състоянието и развитието на сектора ще могат да бъдат използвани и при разработването на държавни политики. Планирани са съвместни събития, информационни дни и инициативи за представителите на индустрията.

„Космическият сектор е стратегическа област с огромен потенциал за иновации, високотехнологично производство и създаване на продукти с висока добавена стойност“, заяви заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова.

Съпредседателят на „Българския космически клъстер“ Любомир Бабуров посочи, че в страната вече има компании с компетенции в различни направления на космическата индустрия. Според него следващата стъпка е те да бъдат по-добре свързани помежду си и да получат по-голяма видимост на европейско ниво.