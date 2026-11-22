Животновъди излязоха на национален протест в центъра на София вечерта на 22 ноември. Демонстрацията се проведе в Триъгълника на властта, като участниците настояват за промени в сектора и по-справедливо разпределение на държавната подкрепа, съобщава NOVA.

Протестът е организиран чрез социалните мрежи и е продължение на недоволството на животновъдите, което започна в началото на ноември.

Сред основните искания на стопаните са цялостна реформа в животновъдството, справедливо разпределение на кризисните помощи заради сушата и намаляване на административната тежест.

Протестиращите настояват и за предприемане на конкретни мерки за опазване на застрашени български породи животни.

Недоволството в сектора се засили след разпределението на кризисната финансова помощ, предназначена да компенсира част от загубите, причинени от сушата. Животновъдите поставят въпроса за равнопоставеността при отпускането на средствата.

Националната демонстрация в София е поредната протестна акция на животновъди през ноември.

На 6 ноември протестиращи затвориха участък от пътя София - Варна, а на 10 ноември животновъди блокираха Подбалканския път край Сопот заради недоволство от неравномерното разпределение на помощите.

С последната си демонстрация стопаните отново поставят пред институциите исканията си за промени в начина на подпомагане на сектора, облекчаване на административните процедури и подкрепа за съхраняването на българските породи.

Протестът в столицата показва, че недоволството на животновъдите продължава, след като предходните демонстрации не са довели до удовлетворяване на основните им искания.