Иран представи нова ракетна установка, способна да изстрелва едновременно две ракети с течно гориво. „За първи път бе представена установка, способна да изстрелва две ракети с течно гориво едновременно“, съобщи в събота иранската държавна телевизия.

Държавната телевизия излъчи кадри с командващия Корпуса на гвардейците на ислямската революция Ахмад Вахиди и ръководителя на аерокосмическите сили на гвардията Маджид Мусави, които инспектират съоръжението. Двамата бяха показани да се придвижват с автомобил през дълги подземни тунели, облицовани с ракети, пускови установки и друго военно оборудване.

Вахиди, чийто корпус представлява идеологическото крило на иранските въоръжени сили, заяви, че щетите, нанесени на врага на Иран, са „само началото“. „Ще станем свидетели на тяхното унижение“, добави той. От своя страна Мусави посочи, че способностите на Иран са нараснали през последните два конфликта и че неговото „високоефективно въоръжение може да сплаши противника“.

Демонстрацията на военна мощ идва месеци след началото на войната в Близкия изток, която избухна на 28 февруари, когато американско-израелски удари убиха върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Тогава Техеран отговори с масиран обстрел с ракети и дронове срещу държави в целия регион, а подкрепяните от Иран въоръжени групировки в Ливан, Йемен и Ирак също се включиха в бойните действия. По време на най-интензивната фаза на конфликта ударите на САЩ и Израел бяха насочени срещу иранския ракетен потенциал и отново поразиха ядрените обекти на страната, като точният мащаб на щетите остава неясен.

По-рано този месец Иран разкри нова подземна ракетна база, в която се съхраняват балистични и крилати ракети, както и пускови установки, което прави кадрите от събота втората подобна демонстрация в рамките на няколко седмици.

Аерокосмическите сили на Революционната гвардия контролират по-голямата част от ракетния арсенал на страната, а Техеран отдавна представя ракетната си програма като основен стълб на своята възпираща сила.

Ракетите с течно гориво обикновено изискват зареждане непосредствено преди изстрелване, което прави подготовката им по-бавна в сравнение с твърдогоривните модели, но установка за едновременно изстрелване на две ракети увеличава броя на снарядите, които могат да бъдат изпратени в един залп.