Николай Попов, бащата на загиналата Сияна, съобщи, че гробът на дъщеря му е разрушен. В публикация в социалните мрежи той изрази съмнения, че щетите са причинени от силен вятър, и допусна възможността за умишлено посегателство.

"Вече не вярвам, че гробът на Сияна е разрушен от вятъра! Как вятърът обръща двойна каменна плоча с тегло над 500 килограма? Защо точно там? Защо точно на гроба на Сияна? Сред стотици други гробове!“, написа Попов във Facebook.

По думите му случилото се не може да бъде разглеждано отделно от събитията, които твърди, че е преживял през последните месеци.

Той заяви, че е бил обект на заплахи, преследване и сплашване, като свърза съмненията си за посегателство върху гроба на дъщеря си с тези обстоятелства.

"Не вярвам, защото не беше случайно, когато маскирани нахлуха в мой обект. Не вятъра ги донесе... Не вярвам, защото бях заплашван с убийство и за тези заплахи беше образувано досъдебно производство“, посочва бащата на Сияна.

Попов твърди още, че е бил подлаган на натиск и е станал обект на клевети.

"Не вярвам, защото всичко, което преживях през последните месеци, ме кара да се съмнявам във всяко следващо "случайно“ събитие“, пише той.

В публикацията си Николай Попов заявява, че според него срещу него действат хора, които искат да го накарат да замълчи.

"Имам основания да смятам, че срещу мен действат хора, които искат да ме накарат да замълча. Хора, които се страхуват от истината за смъртта на нашите деца. Те я фалшифицираха!“, твърди той.

Бащата на Сияна подчертава, че няма намерение да се отказва от позицията си въпреки преживяното.

"Можете да ме заплашвате, да ме следите, да ме тормозите, да водите дела срещу мен. Но да посегнете на гроба на детето ми.....“, заявява Попов.

В края на публикацията си той отправя категорично послание към хората, които подозира, че стоят зад случилото се.

"Сияна не може да се защити. Но аз съм нейният баща. И докато съм жив, ще защитавам паметта ѝ. За Сияна и за гроба ѝ няма да ви простя! НЯМА ДА МЕ УПЛАШИТЕ!“, пише Николай Попов.