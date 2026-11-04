Николай Попов: Искаме проверка защо съдия Виктор Чаушев е освободил убиеца на Милен Цветков

Виждал съм Никола Бургазлиев да се подхилква в съда, пуснал съм кадри, на които се вижда как кара в насрещното и е неадекватен

Така бащата на Сияна Николай Попов коментира в ефира на НОВА защо според него Никола Бургазлиев, който уби млада майка и рани тежко 4-годишния й син, не бива да бъде пускан под домашен арест.

Припомняме, че вчера в Бургас имаше и протест срещу решението на съда, когато Попов каза, че събира подписка, която към момента е подписана от над 20 хиляди души. Попов добави, че има и протестна подписка срещу съдебното решение на съдия Виктор Чаушев, който реши да намали наказанието на убиеца на журналиста Милен Цветков. Тя пък вече е подписана от над 13 хиляди души.

"Искаме проверка защо съдия Виктор Чаушев е освободил убиеца на Милен Цветков", заяви Попов.

Попов призова хората и да дойдат тази вечер на протест срещу насилието над животни, който ще се проведе в 19 часа пред парламента. Поводът е убийството на кучето Кнопа, което разтърси обществото преди ден.