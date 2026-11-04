Тревожни данни от МВР: Жертвите на пътя са с 41 повече от 2025 г.

Жертвите на пътнотранспортни произшествия в България от началото на 2026 г. са с 41 повече в сравнение със същия период на миналата година. Това показват актуалните данни на Министерството на вътрешните работи, цитирани от БТА.

Според статистиката 417 души са загубили живота си при катастрофи от началото на годината, а ранените са 7217. За същия период са регистрирани общо 5826 пътнотранспортни произшествия.

Увеличението на броя на загиналите спрямо 2025 г. показва тревожна тенденция в пътната безопасност, въпреки усилията за ограничаване на тежките инциденти.

Само през изминалото денонощие в страната са станали 12 тежки катастрофи, при които са пострадали 13 души, съобщават от МВР. В денонощната справка не се посочват загинали.

В столицата са регистрирани една тежка и 45 леки катастрофи, като при произшествията е ранен един човек.

Данните за първите дни на ноември също показват сериозни последици от пътните инциденти. От началото на месеца са станали 52 катастрофи, при които трима души са загинали, а 67 са ранени.

Сравнението с предходната година показва, че броят на загиналите по пътищата продължава да бъде сериозен проблем. Според отчетените от МВР данни за същия период на 2025 г. жертвите са били с 41 по-малко.

Статистиката обхваща регистрираните тежки пътнотранспортни произшествия и пострадалите при тях. Тя показва мащаба на последствията от катастрофите, но сама по себе си не позволява да се направи извод за конкретните причини за увеличението на смъртните случаи.

Общо 417 загинали и 7217 ранени от началото на годината остават равносметката за пътната безопасност в България към 4 ноември 2026 г.